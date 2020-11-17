اللاعب الإيراني "محمدي" من العناصر الأساسية وغيابه سيؤثر على أداء نادي "العربي" القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن عربي اس، أنه أجرى اللاعب الإيراني مهرداد محمدي المحترف بالنادي العربي القطري عملية جراحية اليوم الإثنين، في مستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام «سبيتار» بالعاصمة القطرية الدوحة، والعملية كانت في العضلة الضامة، وأعلن النادي العربي عبر موقعه الرسمي عن غياب مهرداد لمدة شهر من الآن قبل العودة مجددًا إلى الملاعب.

وقبل عودته إلى الملاعب سيخضع مهرداد لبرنامج تأهيلي في سبيتار بمعرفة الفريق الطبي الموجود بالمستشفى، والذي يتمتع بخبرات عالية في مجال الطب الرياضي، كما أن طبيعة الجراحة التي أجراها اللاعب في سبيتار لن تحتاج إلى وقت طويل قبل العودة إلى الملاعب نظرًا لأنها من نوعية الجراحات البسيطة التي تجرى في سبتيار في ظل قدرة المستشفى على إجراء جراحات أكثر صعوبة بالنسبة للرياضيين.

ويعد مهرداد من أفضل لاعبي العربي هذا الموسم بعدما تم التعاقد معه ليحقق الإضافة الفنية المطلوبة على مستوى الفريق وسجل أكثر من هدف يساهم به في انتعاش العربي بالدوري بعدما كانت النتائج سلبية في أول 3 جولات من الدوري، كما أنه يعد من أفضل اللاعبين الإيرانيين المحترفين بالدوري القطري حاليًا، وبلا شك فإن غيابه لمدة شهر سيؤثر على العربي بكل تأكيد خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الأيسلندي هيمير هالجريمسون في المباريات الأخيرة./انتهى/