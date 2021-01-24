الإمارات توافق على فتح سفارة في تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر إخبارية أعلنت اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على فتح سفارة لهذه الإمارة في تل أبيب. وتفيد مصادر إخبارية بهذا الصدد، إن القرار الإماراتي اتخذ من أجل استقطاب دعم الإدارة الأمريكية الجديدة.

هذا في حين ان الكيان الصهيوني كان يحظى دائما بدعم الولايات المتحدة على جرائمه ضد الفلسطينيين.

أدى جو بايدن اليمين يوم الأربعاء الماضي وتولى رسميا منصب رئيس الولايات المتحدة. حيث أجرى مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية الجديدة ونظيره الصهيوني مشاورات هاتفية حول مختلف القضايا، بما في ذلك القضايا الإقليمية.

وبعد التطبيع المهين لعلاقاتها مع تل أبيب خلال الإدارة الأمريكية السابقة، تعتزم الإمارات الآن اتخاذ مثل هذه الخطوات لجذب انتباه إدارة بايدن الجديدة.

المصدر: الميادين

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