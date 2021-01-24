ظريف: التعاون مع دول المنطقة يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أكد لدى وصوله الى العاصمة الأذربيجانية باكو مساء اليوم الأحد ان التعاون مع دول المنطقة يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لنا، مضيفاً ان حضن ايران مفتوح امام جيرانها.

وأضاف ظريف قائلاً: اننا سعداء للغاية لتمكننا من القيام بهذه الزيارة وسنتوجه بعدها إلى روسيا وأرمينيا وجورجيا ونهاية الاسبوع الى تركيا ايضا.

وقال ظريف ان الموضوع الرئيسي للنقاش هو التعاون الإقليمي في هذه المنطقة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، والعلاقات الثنائية مع هذه الدول التي تربط إيران بها علاقة جيدة ووثيقة للغاية.

ومضى بالقول: "سنتحدث غدا خلال لقاءاتنا مع المسؤولين الأذريين عن إعادة الإعمار والوضع في ناغورني قره باغ والتعاون للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة و يسعدنا أن البلد والشعب الشقيق في اذربيجان قد استعادوا أراضيهم، واليوم أصبحت الأراضي الأذربيجانية تحت تصرف الشعب الأذربيجاني، ونود مساعدة سكان الأراضي المحررة على العودة إلى ديارهم على وجه السرعة وسنجري مباحثات في هذا الاطار .

واضاف وزير الخارجية الايراني: سنبحث الى جانب ذلك القضايا المتعلقة بالتجارة العابرة وممري الشمال والجنوب والشمال والغرب مع الأصدقاء الأذريين.

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