العامري: نعاهد الشهداء ببناء عراق خال من الارهابيين ومن القوات الأجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس تحالف فتح هادي العامري قال خلال مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي: " نعاهد الشهداء ببناء عراق خال من الارهابيين ومن القوات الأجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات"، مشيداً بتضحيات وبطولات الشهيد ابو علياء الحسيناوي.

وقال العامري في بيان إن "بمزيد من الحزن والأسى ننعى شهيدنا الغالي (ابو علياء الحسيناوي) ورفاق دربه الذين استشهدوا هذه الليلة في جبال حمرين وهم يدافعون عن العراق وعن كرامة العراقيين صوناً للعرض وحفظاً للمقدسات أمام الإرهاب الأعمى.

واضاف "عزاؤنا فيكم أنكم شهداء، نلتم هذه المرتبة العظيمة التي عشقتموها وبذلتم كل حياتكم من أجلها، هنيئاً لكم وحسن مآب، وفاءً منا لكل الشهداء، سنبقى على العهد الذي تعاهدنا عليه ، لا نحيد عن الدرب حتى بناء عراق حر مستقل مستقر ، خالٍ من الإرهابيين ومن كل القوات الأجنبية، وستتحقق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات".

المصدر: الفرات نيوز

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