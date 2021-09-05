العامري يعلن رفضه تعاقد الداخلية مع شركة سعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العامري في حديث صحافي "نرفض تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سعودية كونه يشكل خطرا على أمن البلاد"، مبينا ان "قرار تفويض وزارة الداخلية العراقية التعاقد مع شركة سعودية وتسليم كل بيانات المرور والمركبات خارج الوزارة امر غير مقبول ويعد خرقا أمنيا".

وأضاف، "سنضغط لعدم تفاوض وزارة الداخلية العراقية بالتعاقد مع شركة سعودية وهذه قضية امنية حساسة لا يتم التعامل معها بهذا الشكل".

في وقت سابق اعلنت مصادر عن انعقاد عقد للعراق مع السعودیة وحسب هذا العقد شركة "علم اركون" تستطيع الوصول للمعلومات الامنية والسرية للمواطنين و الوزارت العراقية وجدير بالذكر ان السعودية متهمتا بالتجسس من الشخصيتات العراقية عن طريق برنامج تجسس "بيغاسوس".

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