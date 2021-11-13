تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العامري في كلمة إلقاها خلال المعرض الفني السنوي الثالث لمركز الشهيد ابو مهدي المهندس الثقافي وتابعته “العهد نيوز”، إن “التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة”، مؤكدا بالقول إنه “لدينا يقين بحصول تزوير في الانتخابات”.

وأضاف، أنه “منذ اليوم الأول شككنا بعمل المفوضية وطالبنا بالتعاقد مع شركة فاحصة”، مبيناً: “ابدينا تخوفنا من تزوير الانتخابات خلال اجتماع سياسي رفيع قبل اجراء الاقتراع”.

ولفت العامري الى ان “هناك 3600 جهاز تعطل اثناء اجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج”، مبينا أن “تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه ادخال العراق بنفق مظلم ولا نستبعد تدخل الكيان الصهيوني”.

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