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١٣‏/١١‏/٢٠٢١, ١:١١ م

رئيس تحالف الفتح:

تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم، مشدداً على عدم استبعاد تدخل الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العامري في كلمة إلقاها خلال المعرض الفني السنوي الثالث لمركز الشهيد ابو مهدي المهندس الثقافي وتابعته “العهد نيوز”، إن “التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة”، مؤكدا بالقول إنه “لدينا يقين بحصول تزوير في الانتخابات”.

وأضاف، أنه “منذ اليوم الأول شككنا بعمل المفوضية وطالبنا بالتعاقد مع شركة فاحصة”، مبيناً: “ابدينا تخوفنا من تزوير الانتخابات خلال اجتماع سياسي رفيع قبل اجراء الاقتراع”.

ولفت العامري الى ان “هناك 3600 جهاز تعطل اثناء اجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج”، مبينا أن “تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه ادخال العراق بنفق مظلم ولا نستبعد تدخل الكيان الصهيوني”.

/انتهى

رمز الخبر 1919689
https://ar.mehrnews.com/news/1919689/

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