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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:١٢ ص

وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يبدا زيارة للكويت

وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يبدا زيارة للكويت

وصل وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، إلى الكويت في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال البرلمان في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، الأحد، إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي السيد مرزوق الغانم".

وأضاف أن الحلبوسي "سيلتقي أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين"./انتهى/

رمز الخبر 1911308

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