وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اتصال هاتفي مع أمير الكويت ظهر اليوم الثلاثاء هنأ الرئيس إبراهيم رئيسي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي بعيد الفطر المبارك وقال: أتمنى من الله وببركة عيد الفطر أن يهب بركاته للشعب الكويتي الجار والصديق وللمسلمين أجمع.. وإن تقارب قلوب المسلمين في مثل هذه المناسبات يزيد من التلاحم بين الدول الإسلامية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في لقاء أمير الكويت في طهران قائلا: "إن زيادة نشاط المسؤولين من البلدين يمكن أن يزيد من تفعيل القدرات الموجودة لتعزيز مستوى التعاون الثنائي".

ووصف رئيسي المواقف الكويتية من المؤامرات الإقليمية بالواعية، مذكرا بالعلاقات الجيدة بين إيران والكويت في الماضي، وأكد أن العلاقات بين إيران والكويت كصديقين قدامى يجب أن تعود إلى مكانتها الحقيقية.

كما هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الرئيس والشعب الإيراني بمناسبة عيد الفطر، وقال: إننا مسرورون للغاية بالنهج الجديد والأهمية التي توليها جمهورية إيران الإسلامية لتوسيع العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة خلال فترة رئاستكم.

ومتقابلا أعرب أمير الكويت عن أمله في استضافة الرئيس رئيسي إن: "اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، وخاصة كبار المسؤولين في إيران والكويت، يمكن أن تساعد في توسيع العلاقات بين البلدين وتعزيز الجهود المشتركة لتأمين المنافع المتبادلة."

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