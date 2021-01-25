كتائب حزب الله تؤيد عملية الوية "وعد الحق" باستهداف قصر اليمامة في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد العسكري إننا نبارك استهداف "وكر ابن سلمان" ونوصي المجاهدين في العراق والمنطقة بالسير على هذا النهج.

وكانت جماعة عراقية جديد تطلق على نفسها اسم ألوية الوعد الحق (أبناء الجزيرة العربية) تبنت عملية قصف العاصمة السعودية بطائرات مسيرة.

وقال البيان الأول للألوية: "إنه بعد تمادي أعراب الخليج (الفارسي) في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي والجماعات التكفيرية التي أوغلت بدماء الأبرياء، هاهم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة آل سعود ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأرا لدماء الشهداء".

وهدد البيان أن تكون الضربة القادمة في دبي إذا ما تكررت ما اسماها جرائم ابن سلمان وابن زايد.

وكانت السعودية قد اتهمت الحوثيين باستهداف الرياض بصاروخ باليستي، في حين نفت قوات صنعاء أن تكون قد نفذت أي عملية، مؤكدة أنها تعلن عن أي عملية تقوم بها، وأن عملياتها في سياق الرد الطبيعي على استمرار ما وصفته بالعدوان والحصار./انتهى/