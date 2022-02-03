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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٣٩ ص

بعد أنصار الله؛

ألوية الوعد الحق تعلن استهداف أبو ظبي ب4 مسيّرات

ألوية الوعد الحق تعلن استهداف أبو ظبي ب4 مسيّرات

نشرت جماعة تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية" بياناً، أمس الأربعاء أعلنت فيه تبنّيها عملية عسكرية استهدفت خلالها منشآت حيوية في "أبو ظبي" بأربع طائرات مسيرة، حسب ماجاء في البيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ما يسمى ب"ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية" تعلن تبنيها استهداف أبوظبي بـ4 طائرات مسيرة فجر الأمس، وتتوعد الإمارات بشن ضربات قادمة أشد وقعا وايلاما حتى ترفع يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق وسحب ما أسمته مرتزقتها من مقاتلين وأمنيين وسياسيين بحسب البيان.

ألوية الوعد الحق تعلن استهداف أبو ظبي ب4 مسيّرات

ولم تكن هذه العملية الآولى التي تبنّتها "ألوية الوعد الحق" فقد أعلنت في وقتٍ سابق تبنّيها عملية عسكرية في السعودية.

ولازالت المعلومات قليلة فيما يتعلّق بهذه الألوية، فلا تعلم إلى اليوم من هم ومن الذي يمولهم ويدعمهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1921643
https://ar.mehrnews.com/news/1921643/

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