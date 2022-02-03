ألوية الوعد الحق تعلن استهداف أبو ظبي ب4 مسيّرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ما يسمى ب"ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية" تعلن تبنيها استهداف أبوظبي بـ4 طائرات مسيرة فجر الأمس، وتتوعد الإمارات بشن ضربات قادمة أشد وقعا وايلاما حتى ترفع يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق وسحب ما أسمته مرتزقتها من مقاتلين وأمنيين وسياسيين بحسب البيان.

ولم تكن هذه العملية الآولى التي تبنّتها "ألوية الوعد الحق" فقد أعلنت في وقتٍ سابق تبنّيها عملية عسكرية في السعودية.

ولازالت المعلومات قليلة فيما يتعلّق بهذه الألوية، فلا تعلم إلى اليوم من هم ومن الذي يمولهم ويدعمهم.

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