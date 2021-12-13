الاعلام الايراني يدين قرار بريطانيا بحق الصحفي " علي رضواني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان اعلاميون القنوات التلفزيونية الاسلامية في ايران القرار البريطاني بحق الصحفي والمراسل للإذاعة والتلفزيون "علي رضواني"،و درج اسمه في القائمة الجديدة للعقوبات البريطانية على ايران. ونص الرسالة فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحیم

ندین ونستنکر القرار البریطاني الهزيل المخزي والجبان بحق الاعلامي الايراني الزميل السيد "علي رضواني".

فليس ببعيد عن سلطات بريطانيا والتي تتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير على نقض ابجديات حقوق صوت الاعلام، المدرجة في اعلى سلم القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

انتهاك لندن لمثل هذه القرارات يعكس زيف زعمها ودعواتها المؤكدة انها مسيسة في استهداف صوت الحق وكل صوت واقعي حر.

اعلاميين قنوات تلفزيونية اسلامية في ايران

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