يؤكد على ضرورة العناية بالبيئة

قال الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع للمجلس الأعلى لحماية البيئة انه إذا كانت البيئة تعاني، ستتبعها الصحة والأمان الاجتماعي، لذا فان العناية بالبيئة أمر ضروري.