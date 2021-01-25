يؤكد على ضرورة العناية بالبيئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني حسن روحاني أكد مساء اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس الأعلى لحماية البيئة، أن حياتنا تعتمد على البيئة وحمايتها يجب أن تتم بجدية وحسم مضيفاً انه إذا كانت البيئة تعاني، ستتبعها الصحة والأمان الاجتماعي، لذا فان العناية بالبيئة أمر ضروري.
واعتبر الرئيس الحق في الحياة اللائقة في بيئة صحية من الحقوق الاجتماعية وأحد المبادئ الأساسية للحقوق المدنية وأضاف: "ان حماية البيئة ليست امراً قابلاً للترجيح بل هي أمر قطعي وبالتالي فهي واجب، لذا فإن حماية هذه القضية المهمة تتطلب مشاركة النخب والأفراد والمؤسسات في شكل خطط طويلة المدى.
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