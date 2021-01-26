الاحتجاجات اليمنية اثمرت بتجميد القرار الامريكي بحقّ أنصار الله

وأفادت وكالة مهرللأنباء انه في انتصار سياسي دولي للعشب اليمني اصدرت وزارة الخزانة الاميركية وثيقة رسمية اعلنت فيها اتاحة إجراء معاملات مع اليمن تشمل حركة "أنصار الله"حتى السادس والعشرين من الشهر المقبل والتي صنفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "منظمة إرهابية أجنبية" الأسبوع الماضي وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" في 21 يناير الحالي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

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