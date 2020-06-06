اليمن يواجه أسوأ سيناريوهات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلة الأمم المتحدة "ليزا غراندي" قالت أن اليمن بات يواجه أسوأ السيناريوهات مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.
صرحت "ليزا غراندي" المنسقة للأمم المتحدة إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا ربما تتجاوز ضحايا الحرب والأمراض والمجاعات.
أفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلة الأمم المتحدة "ليزا غراندي" قالت أن اليمن بات يواجه أسوأ السيناريوهات مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.
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