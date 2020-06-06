اليمن يواجه أسوأ سيناريوهات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلة الأمم المتحدة "ليزا غراندي" قالت أن اليمن بات يواجه أسوأ السيناريوهات مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.

