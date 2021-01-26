مجتبى خالصي ممثلاً جديداً لإيران لدى البنك الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تعيين وزير الاقتصاد والمالية، مجتبى خالصي، ممثلا جديدا لإيران لدى البنك الدولي.

وتولى مجتبى خالصي، العديد من المشاريع ذات الصلة بالتعاون المشترك بين إيران والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي (Eco)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي) والعديد من المنظمات الدولية الأخرى في اطار مجموعة من الخطط والمشاريع والبعثات الموفدة، وكيفية تمويل هذه المشاريع خلال فترة توليه مهام المدير العام لمكتب الدراسات الاقتصادية والتعاون الدولي في منظمة التخطيط والميزانية بين عامي 2001-2009.

وكما تولى خالصي تنظيم ورش عمل مشتركة لاستغلال الفرص المتاحة في اطار البنك الدولي في البلاد (بما في ذلك ورشة عمل حول "الميزنة التطبيقية" بالتعاون مع البنك الدولي، ومدراء وخبراء منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية).

/انتهى/