اقامة حدث "أسبوع إيران الرقمي" افتراضياً

وافادت وكالة مهر للأنباء ، إن فعالية "أسبوع إيران الرقمي" ستقام تحت شعار الاتصالات الذكية بهدف دراسة أحدث الاتجاهات والتطورات في التكنولوجيا الجديدة في الدولة وعرض إنجازات الشركات الناشطة في تنفيذ الخدمات الرقمية وسيستمر هذا الحدث المتخصص لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت 13 فبراير.

لا تقتصر الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي على صناعة معينة وطبقة معينة، بل إن الصناعات المختلفة مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والخدمات البلدية تتعرض دائما لموجات هذا التحول من بُعد واحد والشركات الكبيرة والشركات الناشئة من بعد آخر.

لذلك، سيعقد هذا الحدث الأسبوعي على شكل ندوات ولقاءات متخصصة بشكل حضوري وافتراضي مع التركيز على الموضوعات الثلاثة للجيل الخامس للهاتف المحمول (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) و مزادات نطاق التردد 5G، والخدمات الجديدة ومستقبل الاتصالات الثابتة في إيران، ذكاء استهلاك الطاقة، مستقبل الزراعة الذكية في إيران.

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