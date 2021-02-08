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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٢٩ م

تحت شعار الاتصالات الذكية؛

اقامة حدث "أسبوع إيران الرقمي" افتراضياً

اقامة حدث "أسبوع إيران الرقمي" افتراضياً

ستقام فعالية "أسبوع إيران الرقمي" بالتزامن مع ندوات متخصصة عبر الإنترنت والمعرض السادس لإنترنت الأشياء (IoT 2020) تحت شعار "الاتصالات الذكية في إيران الرقمية".

وافادت وكالة مهر للأنباء، إن فعالية "أسبوع إيران الرقمي" ستقام تحت شعار الاتصالات الذكية بهدف دراسة أحدث الاتجاهات والتطورات في التكنولوجيا الجديدة في الدولة وعرض إنجازات الشركات الناشطة في تنفيذ الخدمات الرقمية وسيستمر هذا الحدث المتخصص لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت 13 فبراير.

لا تقتصر الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي على صناعة معينة وطبقة معينة، بل إن الصناعات المختلفة مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والخدمات البلدية تتعرض دائما لموجات هذا التحول من بُعد واحد والشركات الكبيرة والشركات الناشئة من بعد آخر.

لذلك، سيعقد هذا الحدث الأسبوعي على شكل ندوات ولقاءات متخصصة بشكل حضوري وافتراضي مع التركيز على الموضوعات الثلاثة للجيل الخامس للهاتف المحمول (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) و مزادات نطاق التردد 5G، والخدمات الجديدة ومستقبل الاتصالات الثابتة في إيران، ذكاء استهلاك الطاقة، مستقبل الزراعة الذكية في إيران.

/انتهى/
رمز الخبر 1911717

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