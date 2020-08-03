توقيع إتفاقية شاملة للتعاون العملي بين الجيش الإيراني ومعاونية العلوم والتكنولوجيا

ووقع الاتفاقية يوم الاحد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري.

وقال اللواء موسوي في تصريح له على هامش التوقيع على الاتفاقية: ان القوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لهما من قبل ايضا تعاون مع الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية وستكون هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم قفزة في مسار هذا التعاون ان شاء الله تعالى.

واضاف: ان هذه الاتفاقية تتضمن التعاون في مختلف المجالات البرية والجوية والبحرية والفضائية والدفاع الجوي، حيث نامل ان نشهد في ظل هذا التعاون تحقيق انجازات جيدة في المستقبل القريب.

وحضر المراسم ايضا مساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة الجوية العميد طيار عزيز نصير زادة وعدد اخر من قادة الجيش ومسؤولي الدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية.