منظمة الصحة العالمية تصوت ضد مقترح إسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة الصحة العالمية صوتت ضد اقتراح "إسرائيل" بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بأغلبية 15 صوتاً مقابل 7 أصوات، مع امتناع 9 أصوات.

وطلبت مندوبة "إسرائيل" في منظمة الصحة العالمية بسحب البند الخاص المتعلق برعاية الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من جدول أعمال الدورة 148 للمنظمة. حيث ان مندوبا سوريا وفلسطين رفضا الاقتراح، واتهما "إسرائيل" بتسييس جدول أعمال دورة المنظمة التقني.

ودعت منظمة العفو الدولية، قبل أسبوعين "إسرائيل" إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن القانون الدولي يلزمها بذلك.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة تحدثت في تقرير لها، عن أنّ "إسرائيل تحتفل بحملة تطعيم سجلّت رقماً قياسياً، بعد أن أعطت جرعات أوليّة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من عُشر السكان. لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، لا يمكنهم سوى المشاهدة والانتظار".

المصدر: وكالات

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