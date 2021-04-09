العفو الدولية تُدين الاحتلال لعدم توفيره لقاحات كورونا للفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، حكومة الاحتلال بممارسة "التميز العنصري"، بعدما وفرت اللقاح للمستوطنين، وعرقلة وصوله للفلسطينيين.

واعتبر التقرير، هذه الخطوة أنها "انتهاك صارخ لالتزامات (إسرائيل) كقوة محتلة بموجب القانون الدولي".

ووصفت المنظمة الدولية، فشل الاحتلال في توفير اللقاح وتطعيم السكان الفلسطينيين بأنّه "دليل واضح على مدى التمييز المؤسسي من قبل السلطات الإسرائيلية".

وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنها تنص على أنّ الدولة المحتلة تتحمّل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت (إسرائيل) من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم، ورفضت توفير اللقاح لهم.



المصدر: فلسطين اليوم