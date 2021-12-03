فيروس "أوميكرون" شديد العدوى لكن لا داعي للذعر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت سواميناثن خلال مقابلة في مؤتمر "رويترز نكست" اليوم الجمعة، أن "التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد".

وتابعت "إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام".

وقالت إن "ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به"، لكنها أضافت أن "العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة".

وأردفت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية: "علينا أن ننتظر ولنأمل أن يكون أقل وطأة... لكن من السابق لأوانه التوصل لنتيجة بشأن المتحور ككل".

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