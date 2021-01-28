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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م

العميد باكبور:

الحدود الإيرانية تحظى بمستوى جيد من الامن قلّ نظير في عالم اليوم

الحدود الإيرانية تحظى بمستوى جيد من الامن قلّ نظير في عالم اليوم

أشاد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بأمن حدود البلاد واصفاً إياه بانه قليل النظير في عالم اليوم.

وقال العميد باكبور اليوم الخميس في تصريحه خلال لقائه قادة ومدراء فيلق "امير المؤمنين (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة ايلام غرب البلاد: ان الاعداء لم يكفوا ابدا عن حياكة مختلف المؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ولو لم يكن اقتدار القوات المسلحة والحرس الثوري لشهدنا اليوم مخططات عسكرية اخرى ضدنا لكننا سلبنا من العدو الجراة على ذلك.

واشار الى اوضاع الحدود في محافظة ايلام وقال: لله الحمد ان حدود غرب البلاد كسائر المناطق والحدود تحظى بمستوى جيد من الامن وان مثل هذا الامن قل نظيره في عالم اليوم.

واكد قائد سلاح البر في الحرس الثوري: ان اقتدار ايران يعد عامل ردع امام الاعداء وينبغي علينا اتخاذ الخطى في هذا المسار اكثر مما مضى.

/انتهى/

رمز الخبر 1911413

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