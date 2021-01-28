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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٤٩ م

قاليباف:

على العدو أن يعلم باننا عازمون على تنفيذ القانون الاستراتيجي لرفع الحظر

على العدو أن يعلم باننا عازمون على تنفيذ القانون الاستراتيجي لرفع الحظر

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" خلال تفقده موقع "فوردو"، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تنفيذ القانون الاستراتيجي الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي لرفع الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن  رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" قال خلال تفقده مجمع الشهيد علي محمدي لتخصيب  اليورانيوم (فوردو) اليوم الخميس : "ان زيارتنا إلى موقع فوردو  تاتي في اطار الاشراف الميداني  وايضا  نظرا للقانون الاستراتيجي الخاص برفع الحظر الذي أقره مجلس  الشورى الاسلامي  و جدوله التنفيذي بشان  عملية التخصيب  بنسبة 20 بالمائة .

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الشكر والتقدير للحكومة للعمل بهذا القانون على الفور.

وأضاف قاليباف "في أقل من شهر ، تم تخصيب 17 كيلو غرام من اليورانيوم بنسبة 20 مائة في مجمع الشهيد علي محمدي لتخصيب اليورانيوم ( فوردو ) 

واشاد بنواب المجلس الذين صادقوا على هذا القانون واضاف: النواب لم يترددوا لحظة في تطبيق هذا القانون ، وشاهدت اليوم  هذا الامر في الكلام والفعل انهم فعلوه خطوة بخطوة.

وقال قاليباف : على العدو أن يعلم أننا عازمون على تطبيق القانون الاستراتيجي برفع الحظر حتى نشهد الرفع الكامل للحظر . بالطبع ، تساعدنا الصناعة النووية على  احباط الحظر وهي خطوة أساسية.

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: "في أقل من شهر ، تم تخصيب 17 كيلو غرام  من اليورانيوم بنسبة 20 مائة في مجمع الشهيد علي محمدي للتخصيب اليورانيوم

( فوردو ).

وأضاف: "إن قرار رفع الحظر للبرلمان يستند إلى المادتين 36 و 37 من  الاتفاق النووي ، متى ما عادوا إلى التزاماتهم عمليا ، فإن هذا القانون يسمح للحكومة بالعودة إلى التزاماتنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1911414

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