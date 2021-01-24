القوى الكبرى ليست أهلاً للثقة ويجب الاعتماد على ذاتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" قال خلال اجتماعه مع مندوبي غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الايرانية: ان الرئيس الاميركي السابق تجاوز كل الالتزامات الدولية من قبل اتفاقية المناخ وغيرها وتجاوز بشكل عملي كل الالتزامات في الداخل والخارج الاميركي، كما اننا تعرضنا لاضرار كبيرة جراء ذلك.

واضاف: لقد تعلمنا درسا كبيرا من الاحداث في فترة الرئيس الاميركي السابق، وهذا الموضوع اثبت ان القوى الكبرى لديها نزعة استكبارية بعيدة عن الانسانية، ولا يمكننا ان نثق بها، كما ان هذا الموضوع اثبت ان علينا ان نؤمن بأنفسنا وان نكون اقوياء.

واردف بالقول : علينا ان نؤمن بالمنتجين والشباب وبقدرات مواطنينا العلمية والفكرية والابداعية وان نثق بهم وان نوفر لهم الفرص، مشيرا الى ان قائد الثورة اكد خلال الاعوام الماضية بان عدونا اميركا وان السبيل لمحاربة اميركا يتمثل في العمل ثم العمل ثم العمل.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا قال: في العالم الجاري والعام السابق، واجهنا فايروسا مشؤوما في العالم، وقد اثبت هذا الفايروس ان التكنولوجيا الحديثة العالمية كيف تفاجأت وكيف يمكنه ان يربك كل الخطط الموضوعة.

ولفت قاليباف الى ان فايروس كورونا ترك اثرا سلبيا كبيرا على الكثير من القطاعات الاقتصادية بما فيها السياحة والقطاعات المبنية على مدارس خاصة، والتي اضطرت لاتخاذ قرارات مختلفة.

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