وکالة مهر للأنباء _ تحت رعاية كريمة من المستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا و بالتعاون مع مجمع شعراء المقاومة و المنتديات الأدبية و الشعرية في القطر السوري و خارجه و بحضور سعادة وزيرة الثقافة للجمهورية العربية السورية الدكتورة لبانه المشوح، أقيم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الحفل الختامي لمؤتمر نهج الشهيدين الدولي الأول للشعر العربي المقاوم.

تخلل هذا المهرجان تكريم الشعراء الفائزين الذين شاركوا بقصائدهم ضمن برامج هذا المؤتمر.

وصلت إلى الأمانه العامة للمؤتمر أكثر من 130قصيدة لأكثر من 8دول و تمحورت أغلب القصائد في دحر الإرهاب و العدوان و محاربة الاستكبار و الصهيونية العالمية و تحرير القدس، كما تضمنت العديد من القصائد ذكر بطولات القائدين الشهيدين الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس.

هذا المؤتمر في السنه الأولى من انطلاقته اختار في هذا الشهر تخليداً لذكرى الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس و سوف يستمر بالاعوام القادمة كي يكون منارة لشعراء و أدباء المقاومة و منبراً لمن يسعى لمحاربة القطرسة و الاستكبار العالمي و يعمل على تحرير القدس الشريف، و كي يكون للقلم الحر رداً حاسماً تجاه من يستنقص و يبخس حق الأمة و كرامتها.

أقيم الحفل الختامي لهذا المؤتمر بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية و الشعبية و حشد جماهيري من الشعراء و الأدباء في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

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