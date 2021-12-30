انطلاق أعمال مؤتمر نهج الشهيدين الدولي الثاني للشعر العربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فعاليات مؤتمر نهج الشهیدین الدولي الثاني للشعر العربي المقاوم انطلقت، إحياءً لذكرى بطولات الشهداء في محور المقاومة، بمشاركة نخبة من المؤسسات والمنتديات العالمية.

ووفقاً للقائمين على المؤتمر فإنه يندرج تحت محاور عامة ومحور خاص، وأما عن المحاور العامة فتشمل " الدفاع عن المظلوم، محاربة الاستكبار والغطرسة، محو الباطل، الملحمة والتضحية في محور المقاومة".

وأما عن المحور الخاص فيتمحور حول "نهج الشهيدين، نهج العزة والكرامة".

هذا وسيتم إهداء درع المقاومة و شهادة تقديرية و جوائز نقدية للقصائد العشرة الاولی المتفوقة، مع طبع قصائد المشارکین في کتاب خاص بالمؤتمر.

ومن أراد الاستزادة يمكنه مراجعة مجموعة "نهج الشهیدین نهج العزة و الکرامة".

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