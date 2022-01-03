دمشق تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد "قادة النصر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم مهرجاناً خطابياً على مدرّج المركز الثقافي العربي في الميدان وسط العاصمة دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما أقامت.

وبيّن أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى في كلمة له أن الشهيد سليماني انموذج في التضحية والعطاء مؤكداً أن استشهاده لم يوقف مسيرة المقاومة لأن فكره أصبح موجوداً في ضمير كل إنسان حر ومحب لوطنه.

وأكد سفير اليمن في دمشق عبد الله علي صبري أن الشهيدين سليماني والمهندس تأبطا قضية فلسطين وهندسا الانتصار الكبير على تنظيمات الإرهاب فكانا باستشهادهما الأسوة الحسنة لكل مقاوم بينما أوضح مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله اللبناني عمار الموسوي أن المقاومة التي قادها الشهيد سليماني مع دول وقوى محور المقاومة في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية على المنطقة والنتائج التي تحققت مثلت المعادل الاستراتيجي في مواجهة المخططات الصهيوامريكية.

واستذكر السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني مناقب وخصال الشهيد سليماني الشخصية والاجتماعية والوطنية والعالمية لافتاً إلى أن إحياء ذكرى استشهاده في عدد من الدول دليل على أنه رمز كبير لمحور المقاومة والأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم في حين أشار الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الدكتور طلال ناجي إلى أن فلسطين خسرت باستشهاد سليماني رجلاً من أوفى الرجال مؤكداً الاستمرار على خطاه حتى تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وحضر المهرجان الذي تخلله عرض فيلم وثائقي عن حياة سليماني رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية ومسؤول العلاقات في مكتب الإمام الخامنئي في سورية والقائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية بدمشق وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وفعاليات اجتماعية وعلمية وثقافية ودينية./انتهى/