إقامة حفل الذكرى السنوية لقادة محور المقاومة + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضافت مدينة قم اليوم مجموعة من البحرينيين المقيمين في إيران، حيث أقامت احتفال بحضور حاشد من محبي الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وکان الدکتور حسین اکبري الامين العام لمجمع الصحوة الاسلامية الضيف الخاص وتطرق فيه المتحدثون حول جوانب مدرسة الشهيد سليماني.

وفي جانب آخر من الحفل، تحدث الشيخ عبد الله دقاق القيادي البحريني، والسيد فالح الخزعلي عضو مجلس النواب العراقي، عن أبعاد شخصية قادة المقاومة وعلى وجه الخصوص الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

جدير بالذكر ان الحفل اُقيم مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبحضور ضيوف أجانب.

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