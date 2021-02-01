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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٤٩ م

وصول قافلة أسلحة إلى القاعدة الامريكية بريف دير الزور

وصول قافلة أسلحة إلى القاعدة الامريكية بريف دير الزور

وصلت قافلة أسلحة ومواد لوجستية ارسلتها القوات الأمريكية إلى حقل كونيكو النفطي شمال شرق دير الزور في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية زادت منذ أسابيع تعزيزاتها لمجمل قواعدها في الجزيرة السورية بالتوازي مع أنباء عن البدء بانشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

ويدخل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى المناطق التي يحتلها بشكل مستمر لتعزيز قواعده حيث عمد بالتواطؤ مع عناصر “قسد” إلى تحويل العديد من حقول النفط والمنشآت الحكومية والمدارس والمستوصفات في الجزيرة السورية إلى قواعد عسكرية.

رمز الخبر 1911503

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