استشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء انفجار في البصيرة بديرالزور

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سانا أنه ذكرت مصادر محلية أن “دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية داخل مدينة البصيرة ظهر اليوم في وقت تشهد فيه السوق حركة نشطة ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة إضافة إلى احتراق عدد من المحال ووقوع أضرار في ممتلكات الأهالي”.

وتشهد المناطق التي ينتشر فيها مسلحو ميليشيا “قسد” حالات الفوضى والانفلات الأمني إضافة لاحتجاجات متكررة للأهالي ضد هذه الميليشيا وممارساتها القمعية بحق الأهالي واعتداءاتها المستمرة على ممتلكاتهم وسرقة محاصيلهم الزراعية.

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