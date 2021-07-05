4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر للميادين بسماع دويّ 4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين على الأراضي السورية.

ولفتت المصادر إلى سقوط قذيفتين على المدينة السكنية داخل قاعدة حقل العمر الأميركية في دير الزور.

وأشارت المصادر إلى وجود تحليق مكثّف للطيران الأميركي في أجواء ريف دير الزور واستنفار كبير في صفوف الجنود الأميركيين وعناصر "قسد" داخل القاعدة.

وبحسب المصدر، فقد أدّى القصف إلى وقوع أضرار مادية في القاعدة من دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان مراسل الميادين قد أفاد الأسبوع الماضي، بإصابة القاعدة الأميركية غير الشرعية في حقل العمر شرقيّ دير الزور بقذائف صاروخية.

وأشارت مصادر الميادين إلى أن القصف جاء ردّاً على استهداف فصائل المقاومة عند الحدود السورية العراقية.

/انتهى/