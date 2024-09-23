إيران تطلق 5 إلى 7 أقمار صناعية إلى الفضاء حتى نهاية العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر حسن سالاريه في مقابلة مع مراسل مهر أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون لدينا ما بين 5 و 7 عمليات إطلاق حتى نهاية العام، وقال: بالطبع من حيث عدد الإطلاقات، قد يتم تغيير واحدة أو اثنتين.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: لدينا العديد من عمليات الإطلاق في عام 2023 و2024، والتي نفذتها القوة الجوية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع ومنظمة الصناعات الفضائية، وسيكون لدينا أيضًا عمليات إطلاق أجنبية دولية.

وقال سالاريه: لدينا هذا العام عمليتان إطلاق أجنبيتان، وسيتم إطلاق القمرين الصناعيين طلوع 3 وظفر 2 مع منصات إطلاق أجنبية في شهري ديسمبر ونوفمبر من عام 2024.

وأعلن سالاريه عن إطلاق القمر الصناعي كوثر المحلي في اكتوبر 2024ـ وقال: هذا القمر تم صناءته من قبل القطاع الخاص.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: نخطط لعمليات إطلاق شبه مدارية حتى نهاية العام الايراني والتي سيتم تنفيذه بالتعاون مع القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية.

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