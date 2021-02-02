الارادة العدوانية تياس لسقوط النظام الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قائد العام لحرس الثورة الاسلامية "حسين سلامي" هنأ ايام "عشرة الفجر" المباركة وذكري الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية، قائلاً وصلت ايران لقدرات قوية جداً مقارنة بالسنوات الماضية.

وصرح انه واجهت ايران في فترة الـ42 من الثورة الاسلامية تحديات كبيرة من دول العالم وخاصتاً الولايات المتحدة ولكن سقطت الحكومة الامركية بسبب عدم كفاءة المسوؤلين الامريكين وهذا ليس تصريحي بل اعتراف الامريكين كمان.

نوّه سلامي انه العدو استخدم جميع الطرق الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، الاعلامية والسياسية لسقوط النظم الاسلامي ولكن خسر.

مضيفاّ انه جميع الانجازات التي حصلنا اليها هي من فضل حكمة قائد الثورة، مرراً حصلت مشاكل في داخل وخارج البلاد ولكن بفضل ارشادات سماحة القائد استطنا ان نهزم المشاكل.

/انتهى/