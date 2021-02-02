رئيس القضاء الايراني يزور مرقد الامام الخميني(ره)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس القضاء الايراني "ابراهيم رئيسي" زار مرقد الامام الخميني (ره) لتجديد العهد و الميثاق مع مبادي مؤسس الجمهورية الاسلامية وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية.

وصرح انه يجب الاهتمام بكفاءة الجهاز الاداري للبلاد. الاجهزة التي يمكن ان تزيد من مشاركة الناس يوماً بعد يوم، قبل ان نقلق لمشاركة الشعب.

وأشارانه افضل مفسر لنهج الامام حالياً قائد الثورة الامام الخامنئي الذي يحيي الامام الخميني في كلامه وسلوكه، مضيفاً ان إقامة العدل و الشعور بالعدالة أحلى من أي شيء في المجتمع ويجب على جميع المسوؤلين الالتزام بإقامة العدل في كل قطاع.

وصرح رئيسي انه اليوم علم العدلة بيد قائد الثورة و نحن كجنوده في القضاء نعتبر انفسنا ملزمين بإقامة العدل، قائلاً ان امام الخميني(ره) علمنا ان السياسة تلفق مع الروحانية، وروح الاهتمام بالاخرين، التخفيف من الفقر والاهتمام بالمحرومين ليس فقط محرومين الايرانيين ولكن ايضا محرومين كل العالم.

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