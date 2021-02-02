ايران تدافع بِثَباتٍ واِقتِدارٍ عن قِيَمِها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون التنسيق في القوات البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال، حمزة علي كاوياني، قال: " ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدافع عن قِيَمِها بكل عزيمة واقتدار وثبات".

واكد الادميرال، حمزة علي كاوياني، ان ما نشعر به اليوم من طمأنينة وسلام أتى بفضل تضحيات ابطالنا. ونوّه الى ايام عشرة الفجر المباركة قائلاً: " هذه الايام تذكرنا بتضحيات جيلٍ وقف في وجهة الغطرسة والاستكبار ليحفظ كرامة وشرف وعزّة الجمهورية الاسلامية الايرانية ".

واضاف مساعد شؤون التنسيق في القوات البحرية التابعة للجيش الايراني، انه بالنظر الى مسيرة الثورة الاسلامية الايرانية نرى انها خلال هذه الـ 42 عاماً كانت دائماً في مواجهة كبيرة مع جبهة الغطرسة والاستكبار العالمي، حيث وقفت وحدها ضد الظلم العالمي، ونوّه ان الجمهورية الاسلامية اليوم تدافع بثبات واقتدار عن مُثُلها وقِيَمِها.

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