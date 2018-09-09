قائد الثورة يمنح الأدميرال سياري وسام "الفتح" من الدرجة الأولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه وصل قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة صباح اليوم الاحد الى مدينة نوشهر (شمال ايران) لحضور مراسم تخريج دفعه من طلبة جامعات الضباط بالجيش في جامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش.

وفي مستهل الزياره حضر سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحه عند مدفن خمسة من الشهداء المجهولين الذين ووروا الثرى في هذه الجامعة وقرأ سورة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة ومن ثم استعرض سماحته الوحدات المشاركة في المراسم.

وقام قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة بتقليد الادميرال حبيب الله سياري مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني وسام الفتح من الدرجه الاولى تكريما لجهوده في حماية الحدود البحرية للبلاد وحفظ المصالح الوطنية ورفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية خفاقا عاليا في المياه الحرة والاهتمام بتحديث التجهيزات وإنماء سواحل مكران خلال توليه قيادة القوة البحرية للجيش. /انتهى/