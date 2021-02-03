قائد الثورة يلتقي بمدّاحي وذاكري أهل بيت النبوة عليهم السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى قائد الثورة الإسلامية في يوم ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومولد الإمام الخميني(ره) صباح اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كنفرانس بجمع كبير من مدّاحي وذاكري أهل بيت النبوة عليهم السلام.

كان العرف السنوي لهذا اللقاء أن مدّاحي وذاكري أهل بيت النبوة عليهم السلام يلقون وينشدون الأشعار بالميلاد، ولكن هذا العام، بسبب ظروف كورونا والحاجة إلى تطبيق المعايير الصحية، فإن هذا اللقاء سيقام فعليًا عبر الاتصال بالفيديو كنفرانس.

كما سيتحدث قائد الثورة الإسلامية بعد انتهاء البرامج التي تتعلق بإنشاد وإلقاء الشعر./انتهى/