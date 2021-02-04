هناك دول تستخدم منظمة حظر الأسلحة ضد سوريا

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "دولاً غربية تواصل استخدام منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاحاً في الحرب على سوريا خدمة لأجنداتها".