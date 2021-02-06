حملة التلقيح لفيروس كورونا ستنطلق هذا الأسبوع تزامنا مع عشرة الفجر المباركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي اجتماع للمركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت، اشار الرئيس روحاني الى قرب حلول عام على انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقال إننا في مثل هذه الأيام من العام الماضي اكتشفنا دخول الفيروس الى البلاد، وبعد ذلك بايام ثبت ذلك بالتحليلات.

واضاف روحاني : لقد اتجهنا في ايران لصناعة جميع الأدوية المعروفة في علاج كورونا ووزعناها على المستشفيات، موضحا ان بالامكان مواجهة المرض ومنع انتشاره من خلال تعاون جميع المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي والامتناع عن السفر والتزاور المباشر .

وتابع قائلا : اذا كان اثنان من الرياضيين البارزين في البلاد قد ذهبوا ضحية هذا الفيروس مؤخرا فهذا يعني انذار لكل المواطنين ان ينتبهوا أكثر ويلتزموا بالتوصيات الصحية بشكل دقيق.

وبشان اللقاح الداخلي للفيروس قال روحاني ان اللقاح هو أحد الطرق للتحصن من المرض ، لكن انتاج اللقاح اذا أريد له ان يسير بالشكل الطبيعي فعلينا ان ننتظر عاما أو عامين ، لكن منظمة الصحة العالمية منحت تراخيص استثنائية للحيلولة دون مزيد من الاصابات والوفيات بهذا المرض.

واشار روحاني الى أن ما بين 130 - 140 لقاحا مختلفا لفيروس كورونا قد صُنع في العالم لكن الذي اشتهر منها 5 أو 6 لقاحات مقابل ما يقرب من 8 مليارات انسان في العالم، وبالتالي ليس من السهولة انتاج هذا العدد من اللقاحات في فترة قياسية.

واوضح روحاني انه في الوقت الذي تبذل فيه الاجهزة المعنية قصارى جهودها لانتاج اللقاح داخل البلاد، فقد وصلتنا اخيرا شحنة من اللقاحات من الخارج وسيبدأ التلقيح هذا الاسبوع تزامنا مع عشرة الفجر المباركة والعيد الوطني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ، وسيكون التلقيح حسب الأولوية التي وضعتها وزارة الصحة أي تلقيح الكوادر الطبية والعلاجية ثم كبار السن ثم المبتلين بامراض اخرى تقلل من مقاومتهم لفيروس كورونا./انتهى/