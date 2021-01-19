وصول أول دفعة من لقاح كورونا الى البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني استمع خلال ترأسه اليوم الثلاثاء اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية. الى تقارير الجهات المعنية كالبنك المركزي و وزارتي الصناعة والصحة، حول اخر الاجراءات التي قامت بها من اجل توفير الارصدة المالية لشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا او انتاجه في البلاد .

وأكد روحاني تعقيباً على هذه التقارير، بان الحكومة الايرانية وضعت توفير اللقاح في البلاد على قائمة أولوياتها.

واضاف: لولا الحظر والعراقيل والقيود التي وضعتها ادارة ترامب الارهابي على مسار شراء اللقاح، لاستطعنا بالتاكيد بدء عمليات التطعيم ضد الفيروس على نحو اسرع بكثير.

هذا وأعلن روحاني في هذا الاجتماع، عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل شراء لقاح كورونا وذلك رغم العراقيل والقيود المفروضة على البلاد؛ مبينا ان الحمولة الاولى التي تم شراؤها من الخارج والمعتمدة من قبل وزارة الصحة الايرانية، ستصل البلاد في غضون الاسابيع القادمة.

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