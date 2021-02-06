وفد من حماس والجهاد الإسلامي يزور السفارة الإيرانية بموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، زار برفقة وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي يترأسه الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الروسية موسكو.

وضمّ وفد حماس عضو المكتب السياسي الاستاذ زاهر جبارين، وممثل الحركة لدى موسكو، وضم وفد حركة الجهاد الاسلامي كلاًّ من أعضاء القيادة الدكتور محمد الهندي، وأبو السعيد الميناوي، والدكتور أنور أبو طه، وكان في استقبال الوفد بمقر السفارة، السفير الايراني لدى موسكو الدكتور كاظم جلالي، ونائب رئيس البعثية حسين مالكي، وعدد من المساعدين.

ووضع الوفد المشترك جلالي في صورة المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، ولا سيما عقد الانتحابات العامة، ورؤية الحركتين لتجاوز الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الانتهاكات الصهيونية والأوضاع الميدانية التي تشهدها الأراضي المحتلة. وأكد جلالي موقف إيران الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى دعمها المستمر للمقاومة الفلسطينية بشتى السبل والإمكانات المتاحة.

وشكر الوفد الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية مستمرة، حتى التحرير والعودة.

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