نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام غدا

وأفادت وکالة مهر للأنباء وبحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، فإن الجلسة تعقد للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو.

وكان مقررا عقد الجلسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق المشدد الذي تشهده الأراضي المحتلة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأحد، دخلت إجراءات تخفيف الإغلاق الذي تفرضه حكومة الاحتلال منذ 8 يناير الماضي حيز التنفيذ.

وقرر قضاة المحكمة المركزية للاحتلال، أن يحضر نتنياهو بنفسه الجلسة، وعدم الاكتفاء بحضور هيئة الدفاع عنه، بحسب المصدر ذاته.

وستكون هذه المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام هيئة المحكمة، إذ سبق أن حضر جلسة انطلاق محاكمته في 24 مايو الماضي، والتي شهدت قراءة لائحة الاتهام.

ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الصهیوني تهما بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.