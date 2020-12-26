نتنياهو يهاتف ملك المغرب ويدعوه لزيارة كيان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع ملك المغرب، بعد أيام من توقيع اتفاقيات التطبيع بين الرباط وتل أبيب.

وبحسب موقع "i24"، شكر نتنياهو، ملك المغرب على استضافة الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

بدوره، قال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس أجرى مباحثات هاتفية مع نتنياهو، و"أنه خلال هذه المباحثات، ذكر محمد السادس بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية".

وأشار البيان إلى أن الملك المغربي "جدد التأكيد على الموقف الثابت الذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة؛ من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف أن الملك المغربي نوه إلى "إعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل (الاحتلال)، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية"، على حد وصف البيان.

والثلاثاء الماضي، وقع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الذي يترأس الحكومة منذ 2017، على "إعلان مشترك" بين كل من المغرب والاحتلال والولايات المتحدة.



واتفق المغرب والاحتلال، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات"، وأعلنا اعتزامهما "إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب"، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة"، و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة".



وأعلن ترامب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اتفاق المغرب والاحتلال على تطبيع العلاقات بينهما.



وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل"، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

عربي 21