قائد الثورة يؤكد ضرورة عدم شراء المعدات العسكرية وإهمال الإنتاج الداخلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة الى ان اميركا تحيك المخططات والدسائس ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تاسيسها، مؤكدا بان القضية معها استراتيجية وجذرية وغير قابلة للحل.

وبخصوص معارضة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بشأن شراء معدات عسكرية ، قال: "أكد القائد مرارًا أنه لا ينبغي شراء المعدات العسكرية، لأنهم كانوا يعلمون أننا إذا سعينا لشراء معدات عسكرية، فسنقوم بذلك إهمال الإنتاج المحلي.

وأكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أنه "أي شيء يتبادر إلى الذهن ويجب تصميمه وإنتاجه يمكن تصميمه وتحقيقه".

وقال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني: "يجب أن نقبل أن الولايات المتحدة هي عدونا وتسعى إلى وقف قدراتنا وعرقلة تقدمنا​​، والاستقرار التنظيمي بالتأكيد سوف يسببان المشاكل، وكتائب الرد السريع قامت بعمل جيد، وهو أمر مثير للإعجاب"./انتهى/