بايدن يردد شعار لا للسياسات الترامبية لكنه يمضي وفقها

وافادت وكالة مهر للأنباء ، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" قال ظهر اليوم الاثنين في حفل افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعة النووية في محافظة قزوين إن الثورة الإسلامية ستستمر في التقدم وهي في الثانية والأربعين من عمرها، رغم كل العقوبات والمؤامرات الداخلية.

وأضاف: "إن عداوة الدول ومعارضتها للطاقة النووية الايرانية هي في الواقع بسبب عداء هؤلاء للنظام الإسلامي، ولكن بسبب مزاعمهم الكاذبة مثل حرية التعبير والكلام، لا يمكنهم إعلان عداوتهم مع النظام الإسلامي مباشرة وبالتالي يتذرعون بالطاقة النووية كسبب لعدائهم.

ومضى بالقول ان بايدن يردد شعار لا للسياسة الترامبية لكنه يمضي وفق نهج ترامب المهزوم، مؤكدا ان الضغوط على ايران لن تفلح كما فشلت في الماضي.

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