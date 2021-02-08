موافقة قائد الثورة على عفو عدد من المحكومین عليهم أو تخفیفها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بمناسبة ذكرى الانتصار المجيد للثورة الإسلامية، وافق سماحة آية الله الخامنئي على العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة عن 3840 محكومًا في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والعقوبات الحكومية.

ووجه رئيس السلطة القضائیة، آیة الله السید ابراهیم رئیسي وبمناسبة ذکری انتصار الثورة الإسلامیة رسالة إلى سماحة القائد الامام الخامنئي يقترح فيه العفو عن هؤلاء المحكومین عليهم أو تخفيف الحكم عليهم. اعتُبروا مؤهلین للعفو من قبل لجنة العفو المركزية للقضاء ، وقد وافق الإمام الخامنئي على هذا الاقتراح تنفيذاً للمادة 11 من المادة 110 من الدستور الإیراني.

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