قائد الثورة الإسلامية: الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد إيران/ 79 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد إيران/ الجمهوریة الإسلامیة تنظر الی المرأة رؤیة تکریم واحترام

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا سماحته أنه ستزداد قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية.

و في يوم ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومولد الإمام الخميني(ره)، التقى قائد الثورة الإسلامية عبر تقنية الاتصال بالفيديو كنفرانس بجمع كبير من مدّاحي وذاكري أهل بيت النبوة عليهم السلام.

*ستزداد قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم

وقال قائد الثورة الاسلامية: على الأعداء ان يدركوا انهم لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، وستزداد قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم.

واكد سماحته ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل المضي قدمًا الى الامام رغم المشاكل والعقبات التي يضعها الاعداء...

ظریف یلتقي نظیره العراقي بطهران

استقبل وزير الخارجية الايرانية "محمد جواد ظريف" صباح اليوم الاربعاء نظيره العراقي "فؤاد حسين" بطهران.

ووصل وزير الخارجية العراقي الى طهران صباح اليوم الاربعاء ومن المقرر ان يلتقي ايضا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني"علي شمخاني".

وزار وزير الخارجية العراقي طهران قبل عدة اشهر ايضا واجرى محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

روحاني: العلاقات الإستراتيجية بين إيران والعراق تضمن الامن والسلام في المنطقة

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" عصر اليوم الأربعاء، بأن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تضمن الامن والسلام في المنطقة.

واكد الرئيس روحاني خلال اللقاء أن ايران والعراق تجمع بينهما قواسم مشتركة رصينة؛ مبينا ان نتائج وثمار هذه الاواصر الاخوية والستراتيجية تجاوزت حدود البلدين لتضمن الامن والاستقرار للمنطقة جمعاء...

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 6870 اصابة و 79 حالة وفاة جديدة بكورونا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "سيما سادات لاري" أنه تم تسجيل 6870 اصابة و 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

و قالت في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الاربعاء: "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6870 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 438 الفا و 286 شخصا من ضمنهم 3838 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 229 الفا و 391 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 58 الفا و 189 شخصا.

واوضحت انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 449 الفا و 658 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان هنالك الان 18 مدينة في الحالة البرتقالية وكلها في محافظتي مازندران وكيلان شمال ايران، و 124 مدينة في الحالة الصفراء و 306 مدن في الحالة الزرقاء في البلاد.

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