الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال الادميرال سياري قائد مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش، في تصريح له اليوم الاربعاء بهذا الصدد: ان المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي.

واشار الى ان هذه المناورات ستجري في اطار 3 مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات واضاف، ان القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن اهمها الغواصة الوطنية "فاتح".

واوضح بان هذه المناورات الكبرى ستعرض جانبا من قدرات واستعدادات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية للمواجهة على المستوى الحقيقي واضاف، ان الارتقاء بالقدرات القتالية في الاصعدة البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي في تنفيذ المناورات المشتركة ومواجهة التهديدات الآتية من خارج المنطقة، مع تمرين الخطط العملانية والاطمئنان الى قدرتها على التصدي الساحق لاي عدوان محتمل، تعد من اهداف هذه المناورات.

يتبع..