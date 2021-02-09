بدء تطعيم لقاح كورونا في إيران/ نجل وزير الصحة أول من يخضع للتطعيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في البلاد مع وصول الشحنة الأولى من اللقاح الروسي، بدأ بشكل رمزي يوم الثلاثاء 9 شباط/فبراير 2010 بحضور رئيس الجمهورية وبحضور سعيد نمكي وزير الصحة بمستشفى الامام الخميني (رضوان الله عليه).

كما صرح علي رضا رئيسي نائب وزارة الصحة، أنه بحلول نهاية العام الإيراني 1400 (يصادف 21 آذار/مارس ميلاديا)، سيتم تطعيم المجموعة التي تعاني أمراضا مزمنة في مرحلة واحدة، والتي تضم حوالي 1.3 مليون شخص.

وبحسبه فإن المجموعة الأولى التي سيتم تطعيمها ستكون طاقم كورونا وموظفي العناية المركزة الذين يتعاملون مباشرة مع المصابين بفيروس كوفيد 19، وبعد ذلك سنذهب إلى مراكز رعاية كبار السن والمعاقين وقدامى المحاربين.

وبخصوص استيراد لقاح كوفيد 19، أضاف رئيسي: "حتى الآن، تم استيراد 20 ألف جرعة من لقاح كوفيد 19، وسيتم استيراد 100 ألف جرعة أخرى الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الشحنات المقبلة".

وقال وزير الصحة في بداية الحفل، في إشارة إلى دعم رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وسفراء إيران لدى دول منشأ اللقاح: "اليوم سيبدأ هذا البرنامج في 635 مستشفى بالدولة للفئات ذات الأولوية"./انتهى/