روحاني: لن نتخذ الخطوة الأولى في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني حسن روحاني قال خلال مراسم تقديم سفراء مختلف الدول التهنئة للرئيس الايراني بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية: غداً هو يوم هام وتاريخي للغاية. فهو اليوم الذي تمكن به شعبنا من خلال وحدته وتماسكه، ان ينتصر على نظام مدجج بالسلاح ومدعوم تماما من قبل اميركا وبعض دول العالم الاخرى.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا ومواجهتها قال: لم نشاهد اي اجراء عملي من قبل الادارة الاميركية الجديدة. فالادارة الاميركية الجديدة لم تقم بأي إجراء تجاه الحكومة والشعب الايراني في مجال مكافحة كوفيد. مضيفاً: لقد أنتجنا كل الادوية والمعدات الصحية اللازمة. حتى اننا نقوم بتصدير بعض المواد والمعدات الصحية. وحتى الآن حصلت ثلاثة مؤسسات على تراخيص لاختبار لقاحاتها، وفي المستقبل سيستفيد مواطنونا من اللقاحات المنتجة في الداخل.

وعن الاتفاق النووي قال روحاني: لقد أوفينا بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي منذ 2015 في جميع المراحل، وهذا ما أبلغت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مضيفا انه على الرغم من انتهاك امريكا للاتفاق وانسحابها منه انتظرت طهران عاما كاملا عسى ان تفي الاطراف الاخرى بالتزاماتها وبعد هذه الفترة بدأت بتخفيض التزاماتها رويدا رويدا لكن الاطراف الاخرى لم تقم باي اجراء ايجابي في هذا الصدد.

وأضاف روحاني: "اليوم، لا يمكن لأحد أن يتوقع من إيران اتخاذ الخطوة الأولى. فقد التزمت إيران بجميع تعهداتها ، حتى عندما لم يلتزم الجميع تقريبا بتعهداتهم.

وقال روحاني: "نحن مستعدون للوفاء بجميع التزاماتنا في الاتفاق النووي عندما تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق وتجري جميع التزاماتها كاملة".

/انتهى/