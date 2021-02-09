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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١١ م

وزارة الصحة:

تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و481 الفا و396 شخصا، وبوفاة 89 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و625 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لاري اضافت في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 7 الاف و 640 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و481 الفا و396 شخصا؛ من بينهم 3762 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 266 الفا و 518 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 625 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 779 الفا و 202 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1911743

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