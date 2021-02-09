تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لاري اضافت في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 7 الاف و 640 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و481 الفا و396 شخصا؛ من بينهم 3762 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 266 الفا و 518 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 625 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 779 الفا و 202 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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